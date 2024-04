Noi | attratti da crudeltà e violenza Ecco perché

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 5 aprile 2024) I mostri e laci fanno paura. Eppure ne siamo in parte. A dirlo è un saggio di Lucrezia Ercoli – ’Lo spettacolo del male. Da Squid Game al true crime:abbiamo bisogno di mostri’ edito da Ponte alle Grazie (182 pp., 15 euro) – che, esplorando i meandri più nascosti e interessanti della letteratura, dell’arte, del cinema, della filosofia e della psicanalisi, sbatte in faccia a chi legge una verità che può far male. Ovvero: la– intesa comedi fabbrica prettamente umana e che a differenza di quella animale si annuncia come volontà di causare deliberatamente sofferenza – è tra noi. Dappertutto. E non da ora. Basta rileggere William Golding, autore del celeberrimo ‘Signore delle mosche’: "L’uomo produce il male come l’ape produce il miele". Ma si potrebbe anche ...