Secondo Novella 2000 si è scatenata un'asta televisiva su Nicole Minetti : il rientro in Italia è previsto per fine aprile e ci sono due emittenti che non vedono l'ora di darle spazio.Continua a ... (fanpage)

Previsto per la metà di aprile il ritorno in Italia dell'ex Olgettina Nicole Minetti , che sbanca su TikTok mentre la TV Italia na la corteggia L'articolo Nicole Minetti torna in Italia (e in TV): ... (novella2000)

Previsto per la metà di aprile il ritorno in Italia dell'ex Olgettina Nicole Minetti , che sbanca su TikTok mentre la TV Italia na la corteggia L'articolo Nicole Minetti torna in Italia (e in TV): ... (novella2000)

Nicole Minetti icona su TikTok, i ventenni si ribellano: “Non è un esempio da seguire” - Forse tornerà addirittura in televisione, come sostiene Novella 2000, intanto è tornata sui social network, anche se non è tornata davvero: Nicole Minetti è ovunque su TikTok e su Twitter (qui le ...repubblica

Nicole Minetti è virale su TikTok e pronta per tornare in Italia: due programmi tv se la contendono - perchè Nicole Minetti è virale Come spesso capita con i trend che diventano improvvisamente virali sui social, è difficile capire la ragione dietro questo fenomeno. Su X (l'ex Twitter) molti utenti ...gazzetta

Nicole Minetti torna in Italia: nuovi progetti televisivi per l’ex igienista dentale - Nicole Minetti riparte con nuovi progetti televisivi in Italia dopo la conquista di TikTok. L'ex igienista dentale affronta una nuova sfida.donnaglamour