Newell’s Old Boys-Boca Juniors sabato 06 aprile 2024 ore 22 | 00 | formazioni | quote | pronostici

A due giornate dal termine dalla prima fase della Copa de la Liga Profesional, a Rosario va in scena un vero e proprio spareggio tra il Newell's Old Boys, terzo in classifica con 21 punti e il Boca, quinto con 19 punti, anche se con una partita da recuperare.

PRIMAVERA I grigiorossi battono 3-2 il Newell's Old Boys, la squadra argentina di cui Dezotti è una bandiera - COMUNICATO US CREMONESEAmichevole internazionale per la Primavera grigiorossa, che nel pomeriggio ha affrontato gli argentini del Newell’s Old Boys. In Europa da qualche giorno, gli under 19 di Rosari ...sportgrigiorosso

Genoa, pronto il piano per Enzo Barrenechea - Il Grifone punta ad assicurarsi le prestazioni del calciatore di proprietà della Juventus, quest'anno in prestito al Frosinone.sportal

Chi è Yannick Bright, l'italiano che gioca nell'Inter Miami di Messi - Tra gli italiani che giocano in MLS ce n`è uno che ogni giorno, in allenamento, si ritrova a marcare Leo Messi. Yannick Bright è un terzino destro - all`occorrenza.calciomercato