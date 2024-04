New York Terremoto 4 | 8 fa oscillare i grattacieli in maniera inquietante

(Di venerdì 5 aprile 2024) Venerdì da incubo a New. Alle 10.23 ora locale (le 16.23 in Italia) una scossa di magnitudo 4,8 ha fatto tremare per diversi secondi i palazzi facendoin. La scossa ha avuto come epicentro Lebanon in New Jersey, avvenuta a 5 chilometri di profondità ed è stata avvertita anche a Philadelphia, in Pennsylvania, e a Boston, Massachussetts. Dal Bronx a Brooklyn, dal Queens a Manhattan, in tanti hanno raccontato via social la sensazione di pavimento vibrante. In un condominio nell’East Village di Manhattan, è stato un residente della California, più soggetta a terremoti, a tranquillizzare i vicini terrorizzati. Solo molto dopo sui cellulari di tutti coloro che si trovavano nelle aree colpite sono arrivati gli “Amber Alert”, i messaggi con cui si avverte la ...

