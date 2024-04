New York | scossa di terremoto nella Greater Area Avvertito anche in New Jersey

(Di venerdì 5 aprile 2024) Undi magnitudo 4,8 ha scosso Newe l'circostante venerdì mattina. Laè stata centrata vicino a Lebanon, New, 40 miglia a ovest di New. Al momento non sono riportati danni o feriti. Numerose segnalazioni di scosse da medie a forti avvertite in tutta New, Newe Pennsylvania.

Il petrolio è in rialzo a New York , dove le quotazioni salgono dello 0,16% a 86,73 dollari al barile. (quotidiano)

Il petrolio è in rialzo a New York , dove le quotazioni salgono dello 0,16% a 86,73 dollari al barile. (quotidiano)

Sisma di magnitudo 4.8 in New Jersey, trema anche New York - Un terremoto di magnitudo 4.8 si è registrato in New Jersey secondo l'istituto geofisico americano, Usgs. Le scosse sono state avvertite anche nella città di New York.rainews

Terremoto a New York, forte scossa di magnitudo 4.8: trema la Grande Mela. L'epicentro nel New Jersey - Le scosse sono state avvertite anche nella città di New York e nei sobborghi circostanti. «Il mio team sta valutando gli impatti e gli eventuali danni che potrebbero essersi verificati e aggiorneremo ...leggo

Lavoro Usa corre, verso taglio dei tassi della Fed a settembre - (ANSA) - NEW York, 05 APR - Il mercato del lavoro americano corre e il taglio dei tassi da parte della Fed potrebbe allontanarsi. L'andamento degli swap dopo i dati sulla disoccupazione, indica una ...notizie.tiscali