New York | aereo rischia schianto con torre di controllo

Leggi tutta la notizia su zon

(Di venerdì 5 aprile 2024) Una vicenda su cui bisogna vederci chiaro. La Federal Aviation Administration (FAA) ha aperto un’indagine sul Boeing 737-800 della compagnia low cost statunitense Southwest Airlines. Lo scorso sabato 23 Marzo, infatti, l’è finito fuori traiettoria mentre si trovava durante la fase di discesa e hato di scontrarsi contro ladidell’aeroporto LaGuardia di New, come riportato dalla CNN. A bordo dell’si trovavano ben 153 persone. Di queste, 147 erano passeggeri, mentre erano sei i membri dell’equipaggio. L’è stato dirottato verso l’aeroporto internazionale di Baltimora-Washington prima di tornare a LaGuardia. La Southwest ha confermato l’accaduto in un comunicato, affermando che il volo era incorso in turbolenze e che la ...