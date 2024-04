Nessuno protesta contro i bombardamenti sull' Ucraina

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 5 aprile 2024) Perché non si fanno dimostrazionidelle città Ucraine ? Si dimostra(preavvisati) su Gaza da cui é partita la guerra, l'aggressione, l'odioso sequestro degli ostaggi, la pirateria sul Mar Rosso ma si tace in connivenza con i costantidelle città Ucraine rase al suolo. Senza aiuti internazionali per i superstiti e una mondiale organizzazione a sostenerne l'esodo. Lo squilibrio muove poveri ragazzi suggestionati dalla propaganda eversiva. Sfruttando forse origini un po' anomale rispetto al buon senso ed al raziocinio? A tanto baccano si risponda con equilibrato confronto tra chi la guerra l'ha perlomeno consentita e chi è aggredito senza motivo. Perchépropone di obiettare in pubblico a tale posizione cosi squilibrata? ...