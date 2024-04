Nel campo profughi di Dheisheh | dove ogni giorno si lotta per la vita | “Qui la situazione è disastrosa”

(Di venerdì 5 aprile 2024) Lainizia dopo le 18 neldi, a Betlemme: nella via principale, una cucina popolare prepara pasti caldi per le famiglie più povere. “Qui cuciniamo grazie ai pacchi di cibo che ci riforniscono dall’Italia, questi sono quelli che restano degli ultimi 75 arrivati”, spiega Mohammed, volontario del

Nel Partito Democratico è esploso un vero e proprio terremoto dopo l' incontro della segretaria Elly Schlein con il padre di Ilaria Salis , la maestra monzese detenuta in Ungheria dall'inizio del ... (ilfogliettone)

Jimmy Choo ha annunciato la collaborazione con Malbon Golf per una collezione che sarà disponibile online e in alcuni negozi Jimmy Choo a partire da aprile 17, super esclusiva. A quanto riporta il ... (metropolitanmagazine)

Eccellenza in campo: spicca il derby Agropoli – Calpazio. Sapri ospita il Faiano - Una giornata importante per le cilentane. C'è il derby al "Guariglia". Per il Sapri obiettivo vittoria con il fanalino di coda Faiano ...infocilento

Via all’AQP Tour Baskin, la Puglia dell’inclusività scende in campo - BARI – Una palla a spicchi tra le mani per abbattere insieme le barriere delle diversità. Parte domenica 7 aprile il Primo AQP Tour Baskin Puglia, con la tappa inaugurale che si svolgerà a San Pietro ...giornaledipuglia

Schlein in balia di Conte e dei caciccati - Bari paradigma del disastrato campo largo: il trasformismo del Pd, le correnti che imbrigliano Elly, lo scaricabarile, la subalternità a Conte che ...huffingtonpost