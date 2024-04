Negli anni ’90 | questo webcast di Eclipse metteva il cosmo su richiesta

Leggi tutta la notizia su newsnosh

Un'Esperienza Cosmica in Diretta Nel 1998, un'eccezionale eclissi solare totale catturò l'attenzione di centinaia di persone, che insieme alla folla a San Francisco, osservarono in diretta lo spettacolo celeste che si svolgeva ben lontano, ad Aruba. Il Webcome alla Scoperta delL'avvento del World Wide Web offrì una novità eccezionale: la possibilità di vivere in diretta, comodamente da casa propria, l'emozione di essere immersi nell'ombra della luna durante un'eclissi, un'esperienza prima riservata solo a pochi. Un Momento Rivoluzionario L'evento, trasmesso in streaming dal Exploratorium, rappresentava una pietra miliare nell'esplorazione spaziale offerta in modo accessibile a un vasto pubblico.