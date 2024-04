NBA | risultati della notte 5 aprile | Clippers di forza sui Nuggets | i Warriors spengono i sogni play-in dei Rockets

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 5 aprile 2024) Cinque le partite di unaNBA che mette in chiaro soprattutto due fatti: ormai la lottaoff può essersi chiusa a Ovest. A Est ci sono da definire solo le posizioni e il 7° e 8° posto del-in, mentre a Ovest la lotta è serratissima per la vetta, mentre, come vedremo, forse c’è stato il colpo decisivo in materia di assicurazione dei-in. In questo senso, era sostanzialmente un confronto da sliding doors, quello tra Houston(38-38) e Golden State(42-34). A vincere è la franchigia di San Francisco per 110-133, il che sostanzialmente fa finire quasi ogni speranza dei texani, non più in grado di contare sulle sole proprie forze sul tema postseason. Steph Curry e Klay Thompson si prendono il ruolo da Splash Brothers che è proprio di loro da un paio di ...