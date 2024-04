Nba | i Clippers fermano Denver Gli Splash Brothers espugnano Houston

(Di venerdì 5 aprile 2024) Milano, 5 aprile 2024 - Ila corsa deiNuggets, che così scivolano al secondo posto della Western Conference. La franchigia di Los Angeles ha la meglio in volata, 102-100, grazie ai 48 punti della coppia George-Harden e alla doppia doppia da 14 punti e 15 rimbalzi di Zubac, che sopperiscono all'assenza di Leonard. Dall'altra parte i campioni in carica hanno uno Jokic sempre più lanciato verso il titolo di Mvp. Il serbo colleziona l'ennesima tripla doppia stagionale, chiudendo con 36 punti, 17 rimbalzi e 10 assist. Un fatturato tuttavia inutile per la sua squadra. In classifica, la truppa di coach Lue si mantiene in quarta piazza, tenendo a distanza Dallas. I Mavericks, quindi davanti di appena una gara al tandem composto da Phoenix e New Orleans, hanno ragione degli Atlanta Hawks con il risultato di 109-95. ...

Nel finale di stagione della regular season, la cavalcata per un posto valido per la post-season, per quanto riguarda la Western Conference, è sempre più accesa. Per ora, le uniche squadre sicure di ... (sportface)

Basket:Nba; Denver ko con i Clippers, Philadelphia vince a Miami - Cinque le partite del campionato Nba di basket giocate nella notte italiana e tra i risultati in evidenza la vittoria dei Los Angeles Clippers su Denver e quelle di Philadephia a Miami. (ANSA) ...ansa

Thompson-Curry show, i Warriors affossano Houston. Maxey domina: Phila sbanca Miami - Gli Splash Brothers trascinano Golden State contro i Rockets. I Clippers rimontano da -17 e superano i Nuggets, ok New York contro i Kings e Dallas con Atlanta ...gazzetta

Philadelphia 76ers, Golden State Warriors boost NBA play-off hopes with key wins - Meanwhile, Paul George scored 28 points and James Harden added 20 to lead the host Los Angeles Clippers over defending champions Denver 102-100 despite a triple-double by Nikola Jokic in a losing ...straitstimes