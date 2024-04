Natan può già lasciare il Napoli | bastano 6 milioni per una plusvalenza Gazzetta

(Di venerdì 5 aprile 2024) Svendita, può giàilper una. Lo scrive ladello Sport con Salvatore Malfitano. Anche il futuro diè in discussione. Basti pensare che Juan Jesus, nonostante l’età e il contratto in scadenza, gli è sempre stato preferito nell’ultimo periodo. È stato prelevato per 10dal Bragantino, vuol dire che basta un’offerta superiore ai 6 per permettere alla società di realizzare una. Lindstrom resta un talento incompiuto. Gli azzurri hanno speso 25per assicurarselo dall’Eintracht, il danese ha optato per l’Italia rispetto al Liverpool confidando in una maggiore continuità. Tuttavia le aspettative del singolo e del ...

A Radio CRC è intervenuto Bruno Di Santo, insegnante di italiano del difensore del Napoli Natan . Come va Natan con la lingua italiana? «Capisce tutto, non è più un problema. Per parlare deve ancora ... (ilnapolista)

Mercato Napoli , Natan non trova spazio: può partire già quest’estate. Gli azzurri hanno individuato il sostituto : tutti i dettagli. La Serie A è in pausa, ancora per poco, per dar spazio alle ... (spazionapoli)

Napoli, Calzona ha bisogno di lavorare sulla testa dei giocatori (Sky): A Monza tornerà Kvara, c'è Olivera che può essere un'opzione. Zielinski che spera di essere ancora ...tra avere uno come Kim in campo e magari di poter sperare su un giovane talento come Natan, che ha ...

Chi resta e chi andrà via: lo scenario a oggi aspettando il nuovo tecnico: In difesa può succedere di tutto, poiché si proverà a cercare l'erede di Kim con colpevole ritardo: Natan non ha superato la prova e potrebbe essere girato in prestito o lasciato nell'organico ad ...