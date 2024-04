Napoli | Zaniolo pallino di Manna | sfida alla Fiorentina | i dettagli

(Di venerdì 5 aprile 2024) C`è movimento in casa. Per il nuovo direttore sportivo il nome è quello di Giovanni(che firmerà un contratto per i prossimi...

Le ultime sull’interesse del Napoli per Nicolò Zaniolo , attaccante ex Roma e al momento all’Aston Villa. I dettagli Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, il Napoli ha messo Nicolò Zaniolo ... (calcionews24)

IL PENSIERO - Napoli, Osimhen sui social: "Continua a fare quello che stai facendo" - "Continua a fare quello che stai facendo, verremo tutti giudicati da qualcuno che non è nemmeno vicino a rimettersi in sesto", scrive l'attaccante del Napoli Victor Osimhen, in un post pubblicato su I ...napolimagazine