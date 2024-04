(Di venerdì 5 aprile 2024) (Adnkronos) – Sparatoria in ununa. È accaduto nella serata di oggi in piazza Italia, nel quartiere Fuorigrotta a. Raggiunta da un proiettile alla coscia unadi circa 50 anni. Secondo quanto si apprende, la vittima è stata inizialmente soccorsa con una cintura utilizzata come laccio emostatico, prima di

Spari alle giostre per bambini a piazza Italia nel quartiere Fuorigrotta di Napoli . Due le ipotesi: o una stesa di camorra o un agguato fallito (notizie.virgilio)

Sparatoria nel quartiere Fuorigrotta, presenti anche bambini a giocare Sparatoria in un parco giochi , ferita una donna . È accaduto nella serata di oggi in piazza Italia, nel quartiere Fuorigrotta a ... (sbircialanotizia)

Uno sparo al parco giochi a Napoli, ferita una donna - Per terra è stato rinvenuto un casco, presumibilmente appartenente a chi ha sparato. Il prefetto di Napoli, Michele di Bari, ha convocato d'urgenza una riunione del comitato per l'ordine pubblico e la ...ansa

Napoli, donna ferita da un colpo di pistola in un parco nel quartiere Fuorigrotta - Una donna è stata ferita da un colpo di pistola alla gamba in un parco nella centrale piazza Italia del quartiere Fuorigrotta, a Napoli. Non si conosce ancora ... camorra e caratterizzati da persone ...tg24.sky

Napoli, spari in un parco giochi: ferita una donna - (Adnkronos) – Sparatoria in un parco giochi, ferita una donna. È accaduto nella serata di oggi in piazza Italia, nel quartiere Fuorigrotta a Napoli. Raggiunta da un proiettile alla coscia una donna di ...periodicodaily