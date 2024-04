(Adnkronos) – Sparatoria in un parco giochi , ferita una donna . È accaduto nella serata di oggi in piazza Italia, nel quartiere Fuorigrotta a Napoli . Raggiunta da un proiettile alla coscia una donna ... (webmagazine24)

spari al parco giochi a Napoli, mamme e bambini in preda al panico: ferita alla gamba una donna - Ignoti gli autori e ancora da chiarire le modalità dell’accaduto, in particolare se la donna fosse o meno l’obiettivo di chi ha sparato. Il prefetto di Napoli, Michele di Bari, ha convocato d’urgenza ...blitzquotidiano

Napoli, spari in un parco giochi: donna ferita da proiettile vagante - È questa l'ipotesi principale sulla quale stanno lavorando gli investigatori della squadra mobile di Napoli e del commissariato di polizia San Paolo, coordinati dalla Procura partenopea. Forse un ...adnkronos

