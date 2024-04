Napoli | spari al parco giochi di Fuorigrotta | colpita alla gamba una donna che era con la sua bambina

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 5 aprile 2024)ad altezza d’uomo tra la folla in un, il quartiere didove si trova lo stadio Maradona. Un proiettile colpiscecoscia unadi 49 anni che si trovava con la suanella zona delle giostrine: è accaduto nella prima serata di giovedì, intorno alle 19.30, mentre in zona erano presenti ancora tanti bambini in zona. La, incensurata, sarebbe rimasta ferita per errore,da un proiettile vagante di un probabile agguato di camorra fallito: è questa l’ipotesi principale sulla quale stanno lavorando gli investigatori della squadra mobile die del commissariato di polizia San Paolo, coordinati dProcura partenopea. La ...