Napoli | spari a Fuorigrotta; la mamma colpita | «Almeno hanno ferito me e non i bimbi»

(Di venerdì 5 aprile 2024) «Avevo portato mia figlia al parco giochi e l'unica cosa positiva è pensare cheme e non uno dei tantipresenti» Luisa Mangiapia, la 49enneda...

Pubblicato il 5 Aprile, 2024 (Adnkronos) – Sarebbe rimasta ferita per errore da un proiettile vagante , la donna di 50 anni colpita ieri sera ad una coscia mentre si trovava nei pressi delle ... (dayitalianews)

spari ad altezza d’uomo tra la folla in un parco giochi a Fuorigrotta , il quartiere di Napoli dove si trova lo stadio Maradona. Un proiettile colpisce alla coscia una donna di 49 anni che si trovava ... (ilfattoquotidiano)

spari in parco giochi a Napoli, si teme guerra tra gruppi rivali - Uno scontro armato che vede protagonisti due distinti gruppi malavitosi composti da giovani leve determinate ad accaparrarsi lo spazio criminale lasciato libero dopo l'arresto dei vertici del clan Tro ...ansa

Sparatoria nel parco dei bambini a Napoli - Una 50enne, incensurata, è rimasta ferita da un colpo di pistola mentre si trovava nel parco giochi di Piazza Italia, nel quartiere Fuorigrotta di Napoli. Ferita alla coscia,"la donna è stata portata ...tgcom24.mediaset

spari in parco giochi a Napoli: Prefettura, a rischio innocenti - Lo sottolinea la Prefettura di Napoli in merito alla sparatoria di ieri sera con colpi di pistola esplosi in un parco giochi alla presenza di mamme e bambini nel quartiere di Fuorigrotta e nel quale è ...ansa