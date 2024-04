Napoli | sogno da incubo

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di venerdì 5 aprile 2024) Campioni e allenatori in fuga, performance economiche fini a sé stesse, uno stadio non più all’altezza delle partite. Per la squadra partenopea passare dalla mitica festa per lo scudetto 2023 alla grande quaresima di oggi è stato un batter di ciglia. E il responsabile? Un «fumantino» presidente De Laurentiis... Re Mida ha perso il tocco. Il patron del, Aurelio De Laurentiis, non riesce più a fare gol dopo lo storico scudetto della stagione 2022-2023. Gli azzurri galleggiano a metà classifica con un gioco opaco e uno spogliatoio a brandelli. Eliminati dal Barcellona agli ottavi di Champions League, buttati fuori dalla Coppa Italia dal Frosinone e sconfitti dall’Inter in finale di Supercoppa, i partenopei non potranno nemmeno partecipare nell’estate 2025 al Mondiale per club negli Stati Uniti. In panchina si sono avvicendati in tre in sette mesi: Rudi Garcia ...