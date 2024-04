Napoli | scatta 200 foto delle violenze subite per un anno | donna di 33 anni denuncia e fa arrestare l’ex compagno

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 5 aprile 2024) Picchiata per l’ennesima volta daldentro casa, unadi 33si è salvata grazie a una chiamata dei vicini ai carabinieri che sono arrivati sul posto e harrestato l’uomo. Al momento della, la vittima ha fornito circa 200: scatti che si è fatta dopo ogni aggressione e che ha conservato sul suo telefono per mesi o trasferito su dvd. Un macabro albumper tutto il 2023 e fino a pochi giorni fa. L’aggressore èAntonio Ferro Del Giudice, medico 47enne della Asl campana. E’ stato arrestato per maltrattamenti e atti persecutori ed è ora in ...