Napoli | parlano Ruben Buriani e Andrea Agostinelli

(Di venerdì 5 aprile 2024) L’ex calciatore di Monza e(campione d’Italia con il Milan nel 1979) è intervenuto a Radio Marte. Di seguito le sue dichiarazioni rilasciate nella trasmissione ‘Marte Sport Live’. “I partenopei hanno avuto una stagione complicata, alternando alti e bassi, avendo varie vicissitudini dopo lo scudetto. Non è mai facile ripetersi. I brianzoli hanno perso a Torino e vorranno riscattarsi ma ilnon può certamente cedere di nuovo come ha fatto con l’Atalanta: sarà una partita difficile ma non invalicabile per gli azzurri”. Come sta il? Dipende come stanno, sia dal punto di vista mentale che fisico, i calciatori di Calzona. Non è mai semplice ripartire dopo una grossa delusione, ne so qualcosa quando da terzo in classifica con il Milan ci ritrovammo in serie B a causa ...