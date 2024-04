Napoli | parlano anche Scarlato e De Canio

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di venerdì 5 aprile 2024) L’ex calciatore e capitano delGennaro-attuale tecnico del Pompei- è intervenuto a Radio Marte. Di seguito le sue dichiarazioni rilasciate nella trasmissione ‘Marte Sport Live’. “In questo finale di stagione va dato spazio a chi ha più motivazione e a chi sta meglio fisicamente. Dopo il primo tempo con l’Atalanta io avrei cambiato undici giocatori…”. Gli acquisti nel mercato di gennaio delÈ normale che le gerarchie ci sono, ma in questo momento 2-3 innesti vanno fatti, perchè possono dare quella grinta in più che sta mancando. Ngonge si è mosso bene nel secondo tempo contro l’Atalanta, giocando peraltro a sinistra e magari può giocare. Mazzocchi, da napoletano, può dare quel qualcosa in più dal punto di vista motivazionale: vedrei una staffetta con Di Lorenzo, che appare non in condizioni ...