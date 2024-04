Napoli | Meluso e il futuro di alcuni giocatori…

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di venerdì 5 aprile 2024) L’attuale direttore sportivo del: di seguito alcune righe tratte dall’edizione odierna di Repubblica. “Nel club partenopeo tira aria di smobilitazione e non aiutano i rumors che sono già iniziati in largo anticipo sul”. Quandoera arrivato a… È già stato infatti individuato come nuovo direttore sportivo Giovanni Manna e il suo arrivo ha di fatto concluso la breve avventura a Castel Volturno di Mauro, il d.s. che era arrivato in estate quando ormai la maggior parte delle scelte di mercato erano già state fatte e non ha potuto incidere nemmeno sulle continue rivoluzioni in panchina”., ildicalciatori… Di seguito alcune righe tratte dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport. ...