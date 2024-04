Napoli | mamma ferita a Fuorigrotta | nel mirino il clan dei gadget scudetto

(Di venerdì 5 aprile 2024) Un anno fa vennero arrestati per estorsione sulle bancarelle degli ambulanti, quelle - per intenderci - in cui proliferavano idellodel.Parliamo dei presunti esponenti del...

Napoli, spari alle giostrine di Fuorigrotta, colpita una mamma per errore: “Una strage sfiorata”, è giallo - Tardo pomeriggio di terrore a Fuorigrotta, quartiere di Napoli, dove la canotta ha sfiorato una strage. Una mamma, estranea alle logiche criminali, è stata ferita alle 19.30 in Piazza Italia dove ci s ...vocedinapoli

Napoli, donna di 33 anni picchiata per mesi fino a svenire: la prova in 200 selfie con il volto tumefatto - A ogni aggressione la vittima (33 anni, insegnante) si scattava una foto. In cella l’ex compagno: il medico Antonio Ferro Del Giudice, 47 anni, con precedenti specifici ...corriere