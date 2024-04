Napoli | l’architetto Zavanella | «Stadio a Bagnoli? Non so neanche se sia realizzabile»

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di venerdì 5 aprile 2024) A Radio Kiss Kissha parlatoGino, che dovrebbe costruire il nuovodele il centro sportivo.: «? De Laurentiis non mi ha chiamato» «Non ho sentito nessuno, il presidente De Laurentiis non mi ha chiamato. Lo chiamerò tra qualche giorno e chiederò.? Onestamente non conosco la questione, non so se èunolì, ma preferisco parlarne direttamente con lui quando avrò modo di sentirlo. Lui me ne parlò velocemente un po’ di tempo fa, ma non ci siamo ancora aggiornati».aveva già parlato della questione Togliere la pista d’atletica? «Io ...