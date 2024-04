Napoli | Kvaratskhelia e Ngonge in gruppo | pronti per il Monza

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 5 aprile 2024) Due buone notizie per ilin vista della sfida di domenica in casa del. Nella seduta di questa mattina si sono aggregati alsiache. Entrambi hanno svolto tutto il lavoro con il resto della squadra. Unico assente Lindstrom, che ha svolto un allenamento personalizzato in palestra e difficilmente sarà convocato. Il ritorno del georgiano permetterà a Calzona di avere un attacco completo, e affiancherà Politano e Osimhen. A centrocampo dovrebbe esserci il ritorno dal primo minuto di Zielinski con Lobotka e Anguissa. In difesa a sinistra Olivera è in vantaggio su Mario Rui. Per il resto dovrebbero esserci le conferme di Juan Jesus, Rrahmani e Di Lorenzo, con Meret tra i pali. SportFace.