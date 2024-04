Napoli | Ferrante MIT | “Investiamo per rilancio porto | città pronta a nuove sfide”

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di venerdì 5 aprile 2024) Tempo di lettura: 2 minuti“Ildiha un ruolo fondamentale per la crescita non solo del Mezzogiorno, ma di tutto il Paese: per questo il Governo guarda con molta attenzione al suo sviluppo. Ilè infatti interessato da un piano di investimenti di oltre 750 milioni di euro – tra interventi realizzati, in corso di esecuzione e programmati – tra i quali il nuovo terminal della Calata Beverello, che migliorerà i servizi a terra e sarà un collegamento strategico con il tessuto urbano. Con gli interventi che stiamo attuando,saràad affrontare leche ha di fronte”. Lo ha dichiarato il Sottosegretario al MIT, Tullio, a margine della visita aldi, ove è stato ...