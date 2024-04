Napoli | De Laurentiis pensa a Mainolfi dello Juve Stabia per il settore giovanile

(Di venerdì 5 aprile 2024) Ilnon sta solo valutando un nuovo direttore sportivo e un nuovo allenatore. Secondo quanto riportato da Radio Kiss Kiss, Deè alla ricerca anche di un nuovo direttore del. Devalutaper ildelIl nome caldo è Saby, di Telese Terme, che ora è alla; il problema è che ha un contratto triennale con il club di Serie C. Nell’ambiente si parla bene di lui e la società di Castellamare vorrebbe non lasciarlo andare. Ma un’offerta da parte delpotrebbe rappresentare peril vero salto di qualità. Il ds Manna, un giovane ...

