Napoli | Cocaina tra i denti e nel reggiseno | coppia in moto e poi in manette

(Di venerdì 5 aprile 2024) . Il bilancio dei controlli dei Carabinieri Lame nella serata di controlli nella periferia a nord di. Marianella, Chiaiano, Piscinola e Scampia sono i quartieri presidiati dai Carabinieri della compagnia Vomero, supportati da quelli del Reggimento Campania.Un 35enne e un 36enne sono stati denunciati per porto abusivo di arma bianca. Nelle rispettive tasche un coltello multiuso di 20 centimetri e un coltello a farfalla della stessa lunghezza. Sono stati beccati nei pressi della metro di Piscinola.Unaè stata arrestata per detenzione di droga a fini di spaccio. Si tratta di un 33enne e di una 25enne, entrambi già noti alle forze dell’ordine, fermati mentre erano in sella ad una.Il 33enne, su impulso dei militari, ha consegnato spontaneamente una dose di, tenuta in bocca. La donna, invece, ha ...

La polizia l’ha trovata con 270 dosi di cocaina in casa . L’aveva nascosta in un cassetto della cucina insieme al materiale per il confezionamento 270 dosi di cocaina in casa a Napoli . Ieri ... (puntomagazine)

Tempo di lettura: < 1 minutoDue arresti per droga, a Napoli , in altrettante operazioni della Polizia. In zona San Giovanni-Barra gli agenti del locale Commissariato hanno controllato ... (anteprima24)

Pusher in manette e due denunciate. È accaduto a Napoli, in via Domenico Fontana. Gli agenti del Commissariato San Ferdinando hanno notato un uomo sopraggiungere a bordo di una vettura e sostare ... (teleclubitalia)

Controlli nei quartieri a Nord di Napoli, sequestrati droga e coltelli - Denunciati per porto abusivo d'arma bianca due uomini. Arrestata una coppia in moto. Nascondevano crack e Cocaina in bocca e nel reggiseno ...rainews

VILLA LITERNO - Sistema i panetti di Cocaina che Fontana era pronto a spedire in Australia, chiesti 10 anni e 5 mesi per Alvino - 19:23:25 Era stato chiamato a sistemare i panetti di Cocaina nel deposito di Villa Literno, al quinto giorno non ce la facevano con i tempi di invio in Australia e serviva il suo aiuto, il dichiarante ...casertafocus

Torre del Greco, mezzo kg di Cocaina sottovuoto in auto: arrestato - Torre del Greco, mezzo kg di Cocaina sottovuoto in un vano della Mercedes: arrestato 33enne. La droga scovata dai cani dei Carabinieri ...ilgazzettinovesuviano