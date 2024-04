Napoli | ADL dopo aver ascoltato Calzona…

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di venerdì 5 aprile 2024), retroscena tra Aurelio De Laurentis e Francesco Calzona. Di seguito alcune righe tratte dall’edizione odierna di Repubblica. “Il presidente era volato in Svizzera per motivi personali e ha assistito davanti alla tv al crollo verticale delcontro l’Atalanta: 90’ in cui la squadra ha improvvisamente alzato bandiera bianca. Poi De Laurentiis ha parlato al telefono con Francesco Calzona e deve essersi allarmato ancora di più,il deludente quadro della situazione che gli ha riferito il tecnico calabrese”. Lo spogliatoio del… “Il successore di Garcia e Mazzarri era infatti riuscito a dare almeno in campionato una scossa agli azzurri e il pareggio di San Siro contro l’Inter era parso il viatico ideale per continuare a credere alla rimonta verso ...