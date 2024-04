(Di venerdì 5 aprile 2024) L'interruzione idrica è avvenuta nel pomeriggio di ieri: il servizio, secondo comunicazione di Abc, sarebbe dovuto essere ripristinato in serata, ma questa mattina in viaancora l'acqua.

Una vetrina d’eccellenza per la stampa digitale: tutto pronto a Napoli per la seconda edizione della “Med Exhibit Print ”, la fiera mediterranea della “ visual communication ”, che si accinge ad aprire ... (ildenaro)

Sarà rivoluzione in estate in casa Napoli , i risultati di questa stagione non hanno lasciato scelta a De Laurentiis . Dallo scudetto, all’anonima lotta per l’Europa minore, è stato questo lo strano ... (spazionapoli)

Napoli, a via Tasso manca l’acqua da quasi un giorno: disagi per i residenti - L'interruzione idrica è avvenuta nel pomeriggio di ieri: il servizio, secondo comunicazione di Abc, sarebbe dovuto essere ripristinato in serata, ma questa ...fanpage

Asse Napoli-Parigi, la storia si ripete: Al-Khelaifi in vantaggio sulla Premier per portare Osimhen al PSG con 130 milioni - Calciomercato Napoli - Sarà un mercato estivo fatto di grandi colpi per il Napoli con Osimhen pronto a lasciare la città partenopea. In arrivo i 130 milioni della clausola fissata da De Laurentiis in ...msn

leggi le altre "Cose" - degli anni '70-'80 ha contribuito al mito bohèmien di questa piazza con quel leggendario quanto assurdo ed ecclettico locale chiamato «Jonathan's Angels» in via della Fossa, aperto dopo un ristorante ...agenziaradicale