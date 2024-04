Naike Rivelli accusata di diffamazione da Barbara D’Urso finisce in tribunale | “Sono opinionista | non volevo offenderla”

(Di venerdì 5 aprile 2024)si è presentata, accompagnata dagli avvocati Antonio Pelle di Locri e Domenica Macrì, nell’aula deldi Alessandria davanti al presidente della Sezione Penale Maria Teresa Guaschino perchédida. I fatti contestati risalgono al 31 gennaio 2019 quando lacommentava l’intervista di Vittorio Sgarbi a “Pomeriggio Cinque” e lo scambio di battute con la: “Come è caduta in basso l’Italia che si guarda questi programmi trash”. L’altro episodio risale all’intervista dell’ex conduttrice al leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, prima della campagna elettorale in Sardegna del 24 febbraio 2019. Laavrebbe sottolineato, ironicamente, come l’unico ...

