Myrta Merlino nuovamente assente a Pomeriggio 5 | che succede? Parla lei

(Di venerdì 5 aprile 2024) Anche nella puntata che andrà in onda oggi, venerdì 5 aprile, su Canale 5 di5,sarà. La conduttrice si prende l’ennesimo giorno libero dalla guida del format che lo scorso settembre le è stato assegnato. Cosa stando?continua ad assentarsi da5: il motivo dell’assenza di oggi Barbara d’Urso, in tantissimi anni di servizio, non si è mai assentata una volta dalla conduzione delle sue trasmissioni. Che fosse ammalata, sommersa di impegni o altro, la donna ha sempre militato per l’azienda senza battere ciglio. Lo stesso non può dirsi perche, invece, anche nella puntata di oggi di5 sarà. ...