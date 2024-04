Myrta assente a Pomeriggio 5 | il motivo | “Chi ci sarà al mio posto”

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di venerdì 5 aprile 2024) Proprio come nella prima settimana di febbraio e lo scorso 22 marzo, anche oggiMerlino nonal timone di5, ad annunciare la sua assenza è stata proprio la giornalista ieri in diretta. La Merlino ha spiegato cheimpegnata a New York per un evento importante ed ha aggiunto che al suo(così come nelle altre occasioni) ciil suo collega Giuseppe Brindisi.però tornerà già da lunedì alla conduzione del programma pomeridiano di Canale 5. “Oggi vi saluto in maniera particolare, dandovi appuntamento a lunedì perché domani vi affiderò nelle mani di Giuseppe Brindisi, chequi in questo studio al mio. Perché? Perché volerò a New York per prendere parte a un impegno che per me è diventato un ...