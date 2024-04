Muore e lascia 300mila euro alla sanità reggiana “Un gesto commovente”

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 5 aprile 2024) Reggio Emilia, 5 aprile 2024 – Come da sua volontà nel testamento, hato la somma di. Una metà all’ospedale Franchini di Montecchio e l’altra al Core di Reggio. L’importante lascito porta la firma di Ivan Bertolini, conducente di autobus di linea nonché storico volontario della Croce Arancione dal 1999 fino ai suoi ultimi giorni di vita, nella sua Montecchio e in tutta la provincia dove accompagnava anziani, disabili e pazienti per fare la dialisi o visite mediche in diverse strutture. Al momento della sua morte è stato rinvenuto un testamento olografo in cuiva in donazione le ingenti somme agli ospedali di Reggio e Montecchio. In fondo al suo testamento ha scritto semplicemente: “Ringrazio tutti coloro che mi hanno ...