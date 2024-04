Muevelo Pop Festival | al via la prima edizione | oltre 10 ore di musica no stop

Leggi tutta la notizia su 2anews

(Di venerdì 5 aprile 2024) Il meglio della nuova scena Rap e Pop in un unico appuntamento con ladelPop. Si svolgerà domenica 12 maggio presso l’Arenile di Bagnoli (via Coroglio 14/b, Napoli) ladelPop. L’obiettivo dell’evento è scovare le nuove leve del rap-game e della scena pop italiana, in