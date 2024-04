MotoGp | sorpresa Yamaha | rinnova Quartararo Veniva dato vicino ad Aprilia

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 5 aprile 2024) Bologna, 5 aprile 2024 - Aveva detto che avrebbe preso una decisione in tempi rapidi e tutto il paddock si aspettava una separazione, invece Fabioha deciso di restare inper altri due anni. Il pilota francese, campione mondiale 2021, ha infatti deciso di prolungare il suo contratto fino al 2026, dando fiducia al nuovo approccio della casa dei tre diapason che sta cercando di imbastire una strategia aggressiva per tornare ai vertici. Lavoro a tutto tondo dei giapponesi su motore, aerodinamica e anche sull’innesto di ingegneri di qualità, qualcuno anche da Ducati, per ridare a Fabio una moto vincente. Non sarà in lotta per il titolo quest’anno, ma el Diablo si aspetta sensibili miglioramenti a breve termine. Per questo hato.: “Sono felice” La notizia, come normale che fosse, ...