Motocross | orari GP Riola Sardo 2024 | programma MXGP e MX2 | tv | streaming

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 5 aprile 2024) Nel week end del 6-7 aprile andrà in scena il terzo appuntamento del Mondialedi. Dopo quanto accaduto a intu Xanadú – Arroyomolinos (Spagna), si tornerà a competere nelle classi MX2 e, in Sardegna, su uno dei tracciati ormai diventati abituali del calendario iridato. Una tappa nella quale, chiaramente, i piloti italiani vorranno fare bene, davanti al pubblico di casa. Nella classe regina riprende la caccia allo spagnolo Jorge Prado, che in terra iberica ha dato conferma del suo status di leader. L’iberico, in sella alla GasGas, dovrà guardarsi dall’accoppiata Tim Gajser (Honda)-Jeffrey Herlings (KTM), con quest’ultimo che su questo tracciato si impose. Da non sottovalutare il terzo della classifica generale, il francese Romain Febvre (Kawasaki). Nella menzionata MX2 ...