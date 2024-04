Morte e altri dettagli | la serie non avrà una seconda stagione

(Di venerdì 5 aprile 2024) Niente2., lacon Mandy Patinkin e Violett Beane si ferma al primo giro. Secondo quanto anticipato da Deadline Hulu ha scelto di non rinnovare il mistery che ha debuttato a marzo 2024 su Disney+ a causa dei bassi risultati (non è mai riuscita a entrare nella...

Hulu ha confermato la cancella zione della serie con Violett Beane e Mandy Patinkin. Morte e Altri Dettagli non tornerà su Hulu . Secondo quanto appreso da The Hollywood Reporter, il servizio di ... (movieplayer)

Mille bambini mutilati in 6 mesi di guerra a Gaza - Lo abbiamo visto in altri conflitti, ma questa potrebbe essere la percentuale più alta di case distrutte in così poco tempo. Il mondo deve agire ora per garantire un cessate il fuoco immediato e ...today

Kurt Cobain: la Morte e le teorie del complotto - L’identità viene confermata, la notizia arriva in breve alle agenzie di stampa: Kurt Cobain si è tolto la vita (e neanche il grunge se la passa tanto bene).rockol

Sei mesi di guerra a Gaza: sono 26mila i bambini uccisi dalle forze israeliane - Lo abbiamo visto in altri conflitti, ma questa potrebbe essere la percentuale più alta di case distrutte in così poco tempo. Il mondo deve agire ora per garantire un cessate il fuoco immediato e ...today