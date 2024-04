Morì cadendo dal treno in corsa Chiesti 5 mesi per uno degli imputati

(Di venerdì 5 aprile 2024) Si dovrà attendere ancora un mese per conoscere il destino dei setteper la tragedia che ha visto la morte del titolare del bar ristorante Vintage di Montignoso, Claudio Vita, nel 2021. Un’udienza fiume, durata circa 5 ore, che ha visto il giudice dell’udienza preliminare, Dario Berrino, riservarsi al 7 maggio prossimo alle 15, quando leggerà il dispositivo che potrebbe, eventualmente, rinviare a giudizio tutti o parte dei 6, o emettere sentenza di non luogo a procedere. Per uno di loro invece c’è la richiesta, da parte della Procura, di 5e 10 giorni per entrambi i capi di imputazione, visto il rito abbreviato accettato dal Gup. I sette sono accusati da due pratesi di sequestro di persona e minacce gravi. Si tratta di Alessio Bertoneri, difeso dal legale Dino del Giudice (che ha ottenuto l’abbreviato e ...

Movida, 19enne cade giù dal muretto di via Aniello Falcone: Durante la chiacchierata la 19enne avrebbe perso l'equilibrio cadendo per circa 6 metri. La giovane ... L'episodio è avvenuto nello stesso punto in cui a febbraio 2020 morì il 19enne Guglielmo Celestino.