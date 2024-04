Monza | le due certezze sul futuro di Palladino

Torino - Monza , con una porta per l’Europa ecco la sfida tra Vlasic e Valentin Carboni reduci dalle gioie con le proprie nazionali Oggi alle ore 15 Torino - Monza deciderà molto sulle possibilità per le ... (calcionews24)

Ivan Juric ha parlato in Conferenza stampa dopo Torino-Monza , ecco le parole del tecnico sul match, l’arbitro e il sogno europa Ivan Juric è intervenuto in Conferenza stampa post Torino-Monza . Così ... (calcionews24)

Monza, Galliani jr: "Ho tartassato papà per prendere Zerbin. Sul futuro di Palladino..." - Gianluca Galliani, dirigente sportivo e figlio di Adriano Galliani, direttore generale del Monza, ha rilasciato alcune dichiarazioni ...tuttonapoli

Ecco il Napoli, una storia di ex e di tanti ricordi - Marco Baroni ex difensore biancorossoUno scherzo del destino o meglio, del calendario della serie A 2013/2014 mette di fronte al ...monza-news

Napoli, Kvaratskhelia e Ngonge tornano in gruppo. A parte Lindstrom: le ultime in vista del Monza - Napoli: tornano Kvaratskhelia e Ngonge, si ferma Lindstrom – A due giorni dalla sfida di campionato contro il Monza, arrivano due buone notizie per il Napoli di Francesco Calzona: Kvaratskhelia e ...tag24