Montelabbate | trekking per scoprire le bellezze del territorio | il programma

(Di venerdì 5 aprile 2024) Pesaro, 5 marzo 2024 - Tre percorsi realizzati per conoscere e vivere ildi. “Sui percorsi di” è il progetto, nato dalla mente dell’assessora Maria Antognoli, in collaborazione con la guida ambientale Balza del Sole, verrà inaugurato sabato con la prima tappa dei tre percorsi organizzati: degli Abati, dei Castelli e della Linea gotica. Si parte domani, sabato 6 aprile, alle 15, con il ritrovo al palazzo comunale diper il percorso degli Abati che sarà lungo 4 chilometri per la durata di 2 ore con un dislivello di 150 metri e porterà daal Castello, seguendo una strada alternativa da quella un tempo franata. A seguire, domenica 7 aprile si cammina per i Castelli, sempre dalle 15, con ritrovo al Farneto fronte chiesa, questa volta il percorso ...

