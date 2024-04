Montecatini | si sentono male in hotel 52 intossicati finiscono in ospedale durante gita scolastica

(Di venerdì 5 aprile 2024) Cinquantadue persone, tra minori, giovani e adulti, sono state ricoverate nei pronto soccorso degli ospedali di Pescia e Pistoia, Lucca e Prato, Empoli e San Giovanni di Dio a Firenze, per aver accusato disturbi gastrointestinali a carattere acuto L'articolo proviene da Firenze Post.

