Monte Mario | incidente tra autobus 9 feriti | anche una neonata di 2 mesi

(Di venerdì 5 aprile 2024) CRONACA DI ROMA – Sono in tutto 9 le persone che al momento risultano ferite a seguito dell’stradale avvenuto questo pomeriggio tra piu’ mezzi, di cui tredi linea, in via Cesare Castiglioni, in prossimita’ della stazione Fs, a Roma. Tra i, oltre a 2 conducenti dei mezzi pubblici, risultano 6 passeggeri, tra cuiuna donna di 32 anni con la figliadi 2. In tutto, sono rimasti coinvolti nel sinistro 5 mezzi: due bus Tpl, un bus Atac e due auto private, una Toyota Yaris e una Dacia Duster. Al momento nessuna delle persone ferite, trasportate in diversi ospedali della Capitale, risulta in pericolo di vita. Secondo i primi accertamenti, eseguiti dagli agenti del gruppo...