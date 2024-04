Monkey Man | la recensione | tra violenza e riscatto collettivo

Leggi tutta la notizia su screenworld

(Di venerdì 5 aprile 2024) Dopo lunghe e complicate vicende produttive e distributive, arriva nelle sale italianeMan, esordio alla regia di Dev Patel. L’attore britannico di origine indiana, celebre al grande pubblico per i suoi ruoli in The Millionaire, Lion e The Green Knight, dirige e interpreta un action violento ed estremo, che utilizza i codici del revenge movie per raccontare una storia diindividuale e. Sullo sfondo, la critica a una società indiana corrotta e sempre più orientata verso il nazionalismo e il fanatismo religioso.Man vede Dev Patel vestire i panni di Kid, un giovane che si guadagna da vivere in un fight club clandestino dove, indossando una maschera da gorilla, viene picchiato a sangue da lottatori più famosi in cambio di denaro. Dopo anni di rabbia repressa, Kid scopre un modo per ...