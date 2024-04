Mondiali maschili curling 2024 | Italia ko all’extra end con la Germania | qualificazione rinviata

(Di venerdì 5 aprile 2024) Cade l’contro lanella diciottesima sessione del round robin deglidimaschile. La giornata decisiva per lae gli accoppiamenti della fase finale parte nel peggiore dei modi per il nostro tream, costituito da Joel Retornaz, Amos Mosaner, Sebastiano Arman e Mattia Giovannella (con Francesco De Zanna nel ruolo di alternate). Una sconfitta per 8-7end arrivata dopo una partita giocata per lunghi tratti molto male dagli azzurri, che dopo un inizio tremendo sono riusciti a recuperare nella fase centrale del match, non riuscendo però a completare in pieno la rimonta. Ora la classifica recita un record di 7 vittorie e 4 sconfitte per l’, che viene raggiunta e superata proprio dalla ...

Amara sconfitta per l’ Italia nella sessione pomeridiana di martedì 2 aprile nel round robin degli Mondiali di Curling maschile 2024 , in corso di svolgimento a Schaffhausen, in Svizzera. Gli azzurri, ... (sportface)

Seconda vittoria di fila, la sesta in questa fase di Round Robin per l’Italia ai Mondiali di Curling maschile 2024 . Al KSS Freizeitpark di Schaffhausen gli azzurri Joel Retornaz, Amos Mosaner, ... (sportface)

Giorgio Minisini, niente Parigi 2024: l'azzurro del nuoto artistico si prepara per gli Europei - L'Italia di nuoto artistico prepara due collegiali per i Giochi Olimpici di Parigi 2024 e per gli Europei di Belgrado: Giorgio Minisini è stato inserito nel gruppo che lavorerà in vista dell'evento co ...olympics

Italia-Germania oggi in tv, orario Mondiali curling 2024: programma, dove vederla, streaming - L'aritmetica parla chiaro: all'Italia serve ancora una vittoria per centrare la qualificazione diretta ai playoff dei Campionati Mondiali 2024 di curling maschili, rassegna in scena presso il ghiaccio ...oasport

LIVE Italia-Germania, Mondiali curling 2024 in DIRETTA: scontro diretto decisivo per i playoff - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici e amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE dell'undicesimo incontro del round robin di qualificazione per il Mondiale maschile di Svi ...oasport