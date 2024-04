Mondiali di Curling Maschile | l’Italia va ai playoff | il 6 aprile match con la Germania

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di venerdì 5 aprile 2024) L’edizione 2024 deimaschili di, in corso di svolgimento a Schaffhausen (città situata nell’estremo nord della Svizzera), è prossima a vivere le proprie partite cruciali. Tra sabato 6 e domenica 7si giocheranno idella fase a eliminazione diretta.è tra i sei Paesi rimasti in corsa per la conquista di una medaglia. La squadra azzurra è composta da Joël Retornaz (Fiamme Oro), Amos Mosaner (Fiamme Oro), Sebastiano Arman (Fiamme Oro) e Mattia Giovanella (Fiamme Gialle). Al collaudato quartetto – seguito in loco dal direttore tecnico Claudio Pescia e dall’allenatore Ryan Fry – è aggregato anche Francesco De Zanna (C.C. Dolomiti) nel ruolo di riserva. La compagine tricolore ha concluso il Round Robin con un bilancio di 8 vittorie (ai danni di Giappone, Repubblica ...