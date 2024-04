Mondadori | la casa editrice vuole dedicarsi alle webnovel

Leggi tutta la notizia su screenworld

(Di venerdì 5 aprile 2024) Le, dopo aver già spopolato in Asia e in molte parti dell’America, è pronta a sbarcare anche in Europa: laitalianae la libreria digitale BookRepublic vogliono dedicarle una nuova startup chiamata Narae. L’obiettivo è quello di offrire una piattaforma semplice da utilizzare e accessibile a tutti, con storie disponibili in diverse lingue oltre all’italiano per favorire la diffusione in tutto il continente europeo. Un progetto veramente ambizioso che prevede un capitale di avviamento pari a 1,5 milioni di euro solo nel 2024 e altri 1,5 milioni stimati per il 2025. Per coloro che non sanno di cosa si sta parlando, lesono storie, di vari generi (dal romance, al crime, all’azione) scritte e strutturate in diversi episodi, pubblicate su piattaforme online. Possono ...