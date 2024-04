Moda primavera-estate 2024 | 10 tendenze e novità imperdibili

(Di venerdì 5 aprile 2024) 10da donna per il: scopri i capi! I 10 migliori capi di abbigliamento da donna per ilsu Donne Magazine.

Dalle gonne arricciate che sembrano una nuvola ai capi in pvc, dalle scarpe slingback aperte sul tallone alle camicie "storte" fino ai top reggiseno, ecco 5 tendenze da seguire in Primavera / Estate ... (fanpage)

Per la primavera 2024 è arrivato un nuovo Trend , quello che di realizzare delle unghie del colore della pietra. Come ottenere un grigio perfetto e brillante.Continua a leggere (fanpage)

La nuova capsule di Louis Vuitton fa venire voglia di mare - Si ispira al mondo mariniere e si chiama Natical Capsule: la nuova collezione esclusiva di Louis Vuitton dedicata al primo mare del 2024.amica

Il trench di Carolina di Monaco per la Moda primavera 2024 - Come indossare il trench di Carolina di Monaco per la Moda primavera 2024 Protagonista dei migliori look street style di stagione, il trench non conosce regole di età o fisicità, stili o gusti: il ...elle

Colori capelli primavera estate 2024: le nuance di tendenza da provare - Dai colori più tradizionali come il glossy espresso e il rame a quelli più vivaci come il rosa e il deep crimson, ecco le tendenze della primavera/estate ...fanpage