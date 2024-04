Moda e autismo | la mostra fotografica e la sfilata a Roma

(Di venerdì 5 aprile 2024) Un mese di eventi nella Capitale per sensibilizzare l’attenzione sul tema dell’attraverso la. Il 2 aprile infatti si è celebrata la Giornata mondiale per la consapevolezza sull’ed in Campidoglio si è svolta la conferenza stampa di presentazione di un’iniziativa realizzata dall’Associazione Modelli si Nasce. L’associazione è la prima e unica in Italia che offre ai ragazzi autistici la possibilità di svolgere percorsi formativi con l’obiettivo di avviarli alla professione di modelli o fotomodelli, con il supporto del Comune di– Assessorato Grandi eventi, turismo, sport ee la collaborazione con Accademia del Lusso di. Courtesy of Press Office, lae laper ...

