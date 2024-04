Mo | McDonald’s acquista tutti i ristoranti in franchising israeliani

(Di venerdì 5 aprile 2024) Washington, 5 mar. (Adnkronos) –ha annunciato che acquisterài suoiinin Israele dopo il crollo delle vendite dovuto alla guerra a Gaza. Il colosso del fast food ha dichiarato di aver raggiunto un accordo con il franchisee israeliano Alonyal per l’acquisto di 225 punti vendita in tutto il paese.Le vendite disono crollate in Medio Oriente dopo che Alonyal ha donato migliaia di pasti ai soldati. Sebbene la maggior parte deisiano di proprietà e gestione locale, il marchio ha dovuto affrontare il boicottaggio in tutta la regione e in paesi a maggioranza musulmana come Malesia e Indonesia.A gennaio, la società ha annunciato di aver mancato il primo obiettivo di vendita ...

